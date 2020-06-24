«Кремль дает Лукашенко карт-бланш на подавление протестов»

Российские власти не будут против. Если Александр Лукашенко брутально зачистит протестное движение.

Такое мнение высказал DW евродепутат Михаэль Галер.

По его мнению, сегодня «существует достаточно поводов для напряженных отношений между Россией и Беларусью».

«Возможно, Лукашенко, помня о том, что произошло в Украине, хочет доказать Путину, что он может контролировать ситуацию. Но Янукович тоже так считал», — предположил Галер.

По его словам, те 400 тысяч граждан, которые поставили свои подписи в поддержку Бабарико, заявили, что они «хотят изменений» и «не желают того, чтобы их подписи были аннулированы таким дешевым способом, как выдвижение против их кандидата ложных обвинений».

В этой связи, заметил евродепутат, не будет ничего удивительного, если «очень терпеливые в целом белорусы, отстаивая свои права и охваченные желанием перемен, могут выйти на улицы».

Он не исключает того, что Лукашенко сможет силой подавить протесты: «Я не знаю, готовы ли белорусы для защиты своих прав выйти на улицы, но Кремлю было бы выгодно, если бы протесты в Беларуси были подавлены, а к власти не были бы допущены демократические силы, что выглядело бы как уступка желанию перемен».

Он заявил, что в Москве опасаются, что в Минске может произойти революция, поэтому «Кремль оставляет Лукашенко полную свободу действий для того, чтобы подавить демократическое движение».

«Грубый способ, с помощью которого Бабарико вывели из предвыборной гонки, говорит о том, что Лукашенко вполне способен на это. Вопрос теперь в том, как отреагируют оппозиция и гражданское общество в Беларуси», — подчеркнул Галер.