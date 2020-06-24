Франция обвинила Беларусь в несоблюдении взятых международных обязательств

Министерство иностранных дел Франции призвало официальный Минск выполнять свои международные обязательства.

«Тюремное заключение двух кандидатов на предстоящих президентских выборах в Беларуси, а также задержание граждан и журналистов в последние дни на демонстрациях в их поддержку противоречат международным обязательствам Беларуси как члена Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.