Экс-ведущий БТ: что это было у магазина, задержаны шпионы, бандиты, которых нужно было брать жестко?

По мнению бывшего ведущего «Беларусь 1» Дениса Курьяна, руководство МВД должно ответить за жесткий хапун, который произошел накануне у магазина Symbal.by.

«Я, как и весь белорусский народ, жду от руководства милиции, которая должна нас беречь, объяснений: что это было у магазина? Кто задержан? Какие-то шпионы, бандиты, которых было нужно брать немедленно и жестко?» — задал он вопросы на своей странице в соцсети.

«Ответьте в медиа, пожалуйста. Сделаем выводы. Но не о «сломанном зеркале» какого-то авто. На видео действия ОМОНа выглядят произвольными, словно хватают всех подряд. И это, конечно, волнует мирное население мирной страны», — резюмировал Курьян.