В Гомеле на стройке произошло ЧП

Очередное ЧП на производстве случилось в Беларуси. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.

По информации регионального управления МЧС, накануне днем на строительстве многоквартирного дома на улице Ломоносова в Гомеле железобетонной плитой прижало человека.

Когда к месту вызова прибыли спасатели рабочие с помощью башенного крана извлекли пострадавшего из-под плиты.

Работниками МЧС 22-летний газоэлектросварщик был спущен с четвертого этажа на землю и передан работникам «скорой» . После осмотра госпитализирован — в настоящее время он находится под присмотром врачей областной больницы.