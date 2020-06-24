В Гомеле на стройке произошло ЧП

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Очередное ЧП на производстве случилось в Беларуси. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.

По информации регионального управления МЧС, накануне днем на строительстве многоквартирного дома на улице Ломоносова в Гомеле железобетонной плитой прижало человека.

Когда к месту вызова прибыли спасатели рабочие с помощью башенного крана извлекли пострадавшего из-под плиты.

Работниками МЧС 22-летний газоэлектросварщик был спущен с четвертого этажа на землю и передан работникам «скорой» . После осмотра госпитализирован — в настоящее время он находится под присмотром врачей областной больницы.
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Тэги: производственный травматизм Город: Гомель

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