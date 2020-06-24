Американцам в Беларуси рекомендовано избегать уличных акций протеста из-за возможного насилия

Гражданам Соединенных Штатов Америки, находящимся в Беларуси, рекомендовано избегать публичных демонстраций и акций протеста и иметь в виду, что мирные собрания могут перерасти в конфронтацию и насилие.

Глава диппредставительства США Дженифер Мур

Как сказано в сообщении посольства США в Минске, что «возможные события могут произойти по всей Беларуси».

Что касается Минска, посольство перечислило ряд локаций, включая проспект Независимости от площади Якуба Коласа до площади Победы, парк Дружбы Народов, парк имени 50-летия Октября, открытые площадки в Киевском сквере и парке имени Грековой, сквер имени Жукова, Тучинский сквер.

«СМИ сообщали об общественных политических собраниях, мероприятиях кандидатов в президенты, а также арестах и задержаниях кандидатов в президенты и их сторонников, — отметили в посольстве. — Правоохранительные органы задержали и арестовали некоторых участников и организаторов этих мероприятий за предполагаемые нарушения белорусского законодательства».

«Минский городской исполнительный комитет установил шесть локаций, предназначенных для массовых мероприятий. Хотя посольство не осведомлено о демонстрациях или протестах, связанных с запланированными избирательными мероприятиями, мы напоминаем американским гражданам, что несанкционированные собрания все еще могут происходить в различных местах по всей Беларуси», — предупредили в диппредставительстве США.

19 июня в «Твиттере» посольства Соединенных Штатов было опубликовано сообщение о том, что США «поддерживают право всех белорусов на мирное участие в президентских выборах и свободу от запугивания», и «уважение основных свобод и принципов демократии укрепляет суверенитет и независимость Беларуси и прокладывает путь к более тесным связям с США».

Позднее там же был опубликован призыв, адресованный властям Беларуси, «придерживаться международных обязательств, уважать основополагающие свободы и позволить народу Беларуси свободно и мирно собираться, а также освободить задержанных, включая журналистов, освещающих сегодняшнее мирное собрание людей». Таким образом посольство США отреагировало на произошедшие в тот день в Минске и других городах страны массовые задержания на акциях солидарности с арестованными участниками президентских выборов.