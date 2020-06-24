Правозащитники: на задержанных у магазина Symbal.by составили протоколы по двум статьям КоАП

В отношении задержанных ОМОНом вечером 23 июня возле магазина национальной символики Symbal.by в Минске составлены протоколы по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Как пишет правозащитный сайт spring96.org, сотрудники Советского РУВД столицы составили протоколы по статьям 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Приводится список задержанных: Александр Кузнецов (освобожден), Илья Демченко (освобожден, составлены протоколы), Александр Поплавский (освобожден, составлены протоколы), Александр Райчонок (освобожден), Игорь Суринин (освобожден, составлены протоколы), Рафик Кенгерли (освобожден, составлены протоколы), фотокорреспондент БелаПАН Андрей Шавлюго (освобожден). Ситуацию с еще несколькими задержанными правозащитники выясняют.

Как сообщал БелаПАН, граждане, преимущественно молодые люди, выстроились в очередь на проспекте Машерова возле магазина Symbal.by после того, как его владелец Павел Белоус сообщил о закрытии магазина 29 июня. Некоторые проезжавшие мимо автомобилисты поддерживали стоявших сигналами. К магазину подъехал автозак с силовиками, и начались задержания.

Перед этим, как следует из прямой трансляции, организованной магазином, у выезда из двора разгорелся конфликт: будто бы покупатели мешали выезду машины. Возникла потасовка. Один из участников конфликта вызвал милицию.

Причиной закрытия магазина Белоус назвал непрекращающиеся проверки. «На прошлой неделе на производство пришли санстанция, которая выписала постановление о прекращении производства, и милиция, которая забрала на проверку 9 бело-красно-белых флагов. Также продолжается проверка налоговой и ОБЭП, до сих пор у нас нет информации, на каком основании конфискованы у нашего курьера 419 теннисок ПСІХОЗ%», — написал Белоус в «Фейсбуке».

Кроме того, отметил он, «уже неделю ЖРЭО, ЖЭУ 2 и ЖКХ Советского района отказываются нам подключить электричество, хотя все договоры имеем».

На этой неделе магазин получил письмо Мингорисполкома с требованием убрать в течение трех дней со здания вывески магазина, а сегодня пришел сотрудник МЧС разбираться с анонимной жалобой о том, что из помещения якобы распространяются неприятные запахи и «жители жалуются, что оппозиционный магазин занимается непонятным производством».

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