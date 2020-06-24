Лукашенко и трое его сыновей приняли участие в параде Победы в Москве

/ Политика
Просмотров: 2570

24 июня в Москве на Красной площади состоялся венный парад, посвященный 75-летию победы в Великой отечественной войне. На параде присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Парад планировался на 9 мая, но был перенесен в связи с введенными в России карантинными мероприятиями из-за пандемии коронавируса. Новая дата парада — 24 июня — приурочена к годовщине исторического парада победителей на Красной площади в 1945 году.

В Москву Александр Лукашенко прилетел накануне вечером. На парад глава государства взял троих своих сыновей. На трибуне они все сидели рядом — младший Николай в одном ряду с отцом, старшие Виктор и Дмитрий — на один ряд выше.

Помимо президента Беларуси на парад Победы прибыли президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Сооронбай Жээнбеков, Молдовы — Игорь Додон, Сербии — Александр Вучич, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, а также член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик и главы Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов (Беларусь до сих пор не признала независимость Абхазии и Южной Осетии).

Кроме того, с трибун на Красной площади за парадом наблюдали послы стран антигитлеровской коалиции и также руководители некоторых международных организаций, в том числе председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, 75 самолетов и вертолетов. Принял парад министр обороны РФ Сергей Шойгу, командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

Наряду с российскими военнослужащими в параде приняли участие расчеты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В завершение мероприятия президент России Владимир Путин вместе с лидерами других государств, прибывших на парад, возложил цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: парад Победы дети Лукашенко Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев Сооронбай Жээнбеков Игорь Додон Александр Вучич Эмомали Рахмон Шавкат Мирзиёев Милорад Додик Аслан Бжания Анатолий Бибилов Сергей Шойгу Олег Салюков Михаил Мясникович Станислав Зась Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко может лишить своего сына Виктора должности помощника президента

Лукашенко может лишить своего сына Виктора должности помощника президента

Любимый наследник. Николаю Лукашенко исполнилось 15 лет

Любимый наследник. Николаю Лукашенко исполнилось 15 лет

Козырной валет. Для чего сын президента Лукашенко сменил имидж «под принца»

Козырной валет. Для чего сын президента Лукашенко сменил имидж «под принца»

Виктор Лукашенко стал первым вице-президентом

Виктор Лукашенко стал первым вице-президентом