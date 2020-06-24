Лукашенко и трое его сыновей приняли участие в параде Победы в Москве

24 июня в Москве на Красной площади состоялся венный парад, посвященный 75-летию победы в Великой отечественной войне. На параде присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Парад планировался на 9 мая, но был перенесен в связи с введенными в России карантинными мероприятиями из-за пандемии коронавируса. Новая дата парада — 24 июня — приурочена к годовщине исторического парада победителей на Красной площади в 1945 году.

В Москву Александр Лукашенко прилетел накануне вечером. На парад глава государства взял троих своих сыновей. На трибуне они все сидели рядом — младший Николай в одном ряду с отцом, старшие Виктор и Дмитрий — на один ряд выше.

Помимо президента Беларуси на парад Победы прибыли президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Сооронбай Жээнбеков, Молдовы — Игорь Додон, Сербии — Александр Вучич, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, а также член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик и главы Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов (Беларусь до сих пор не признала независимость Абхазии и Южной Осетии).

Кроме того, с трибун на Красной площади за парадом наблюдали послы стран антигитлеровской коалиции и также руководители некоторых международных организаций, в том числе председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, 75 самолетов и вертолетов. Принял парад министр обороны РФ Сергей Шойгу, командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

Наряду с российскими военнослужащими в параде приняли участие расчеты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В завершение мероприятия президент России Владимир Путин вместе с лидерами других государств, прибывших на парад, возложил цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены.