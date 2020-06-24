В двух районах Минска сегодня из кранов потекла вонючая вода. «Водоканал» утверждает, что это из-за жары
Утром 24 июня жители Московского и Фрунзенского районов столицы начали массово обращаться в службы ЖКХ и диспетчерскую «Минскводоканала» по поводу качества водопроводной воды — она откровенно воняла канализацией.
Как сообщил начальник производства предприятия «Минскводопровод» Антон Голоскок, которого
Отметим, что эти два района Минска до сих пор получают воду из поверхностных источников, тогда как в другие районы столицы подается артезианская вода.
По словам Голоскока, «в ближайшее время запах будет локализован, и к концу дня потребители получат воду без запаха».
На период проведения работ организован подвоз питьевой воды в цистернах. Пока определены четыре точки: улица Янковского, 6, перекресток улиц Сухаревская и Лобанка, перекресток улиц Рафиева и Любимова, перекресток улиц Рафиева и Есенина.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Мингорисполкома, лаборатория предприятия «Минскводоканал» выполнила расширенный отбор проб воды в Московском и Фрунзенском районе.
«Кроме показателя по запаху, который находится в верхнем допустимом пределе, остальные характеристики качества воды полностью соответствуют требованиям санитарных норм», — говорится в сообщении.