В двух районах Минска сегодня из кранов потекла вонючая вода. «Водоканал» утверждает, что это из-за жары

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Утром 24 июня жители Московского и Фрунзенского районов столицы начали массово обращаться в службы ЖКХ и диспетчерскую «Минскводоканала» по поводу качества водопроводной воды — она откровенно воняла канализацией.

Фото pixabay.com

Как сообщил начальник производства предприятия «Минскводопровод» Антон Голоскок, которого цитирует пресс-служба Мингорисполкома, «сильный запах на очистной водопроводной станции, которая подает воду в Московский и Фрунзенский районы, связан с высокими температурами, которые установились в последние дни».

Отметим, что эти два района Минска до сих пор получают воду из поверхностных источников, тогда как в другие районы столицы подается артезианская вода.

По словам Голоскока, «в ближайшее время запах будет локализован, и к концу дня потребители получат воду без запаха».

На период проведения работ организован подвоз питьевой воды в цистернах. Пока определены четыре точки: улица Янковского, 6, перекресток улиц Сухаревская и Лобанка, перекресток улиц Рафиева и Любимова, перекресток улиц Рафиева и Есенина.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Мингорисполкома, лаборатория предприятия «Минскводоканал» выполнила расширенный отбор проб воды в Московском и Фрунзенском районе.

«Кроме показателя по запаху, который находится в верхнем допустимом пределе, остальные характеристики качества воды полностью соответствуют требованиям санитарных норм», — говорится в сообщении.
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Тэги: Минскводоканал водоснабжение Персона: Антон Голоскок Город: Минск

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