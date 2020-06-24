Беларусь ожидает новый танкер с азербайджанской нефтью в конце июня

«Белнефтехим» ожидает прибытия очередного танкера Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в порт Одессы до конца июня.

Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна Александр Тищенко, «отправка ожидается 25-26 июня из грузинского порта Супса».

По данным представителя госконцерна, «прибытие в Одессу ожидается — в конце июня, числа 30-го».

Далее по логостике нефть должна быть перекачана по нефтепроводу Одесса — Броды на Мозырский НПЗ. Процесс должен завершиться 10-15 июля.

Тищенко сообщил, что новая партия составит 85-90 тысяч тонн нефти.

Как сообщалось, SOCAR в марте поставила в Беларусь три партии нефти общей массой около 250 тысяч тонн и одну партию в 85 тысяч тонн — в апреле.

С начала года российские компании из «большой пятерки» («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть») отказывались поставлять в Беларусь нефть без премии. В Минске настаивали на отмене премии, поскольку российское сырье и так подорожало из-за налогового маневра в РФ.

После трех месяцев переговоров сторонам удалось прийти к соглашению. 2 апреля белорусские НПЗ начали контрактовать объемы поставок нефти от нефтяных компаний на апрель. 6 апреля законтрактованная российская нефть начала поступать на белорусские НПЗ.

Одновременно шла работа по использованию альтернативных источников. В январе Беларусь купила первую партию норвежской нефти для переработки в ОАО «Нафтан». Также через порт Клайпеды в мае и июне была поставлена саудовская и американская нефть.