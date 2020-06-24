Правозащитники: за четыре дня в Беларуси задержали более 360 человек

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Более 360 человек были задержаны в Беларуси с 18 по 21 июня за участие в акциях солидарности с ранее задержанными участниками президентских выборов, политиками и общественными активистами.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, задержания прошли в 19 городах. В Минске было задержано более 260 человек, в Гомеле — 13, Бобруйске — 12, Новополоцке, Ганцевичах и Борисове  — по 10, Новогрудке — 9, Витебске — 7, Могилеве — не менее 6, Бресте — 6, Речице, Волковыске и Молодечно — по 3, Солигорске, Гродно и Орше — по 2, Светлогорске, Лиде и Слуцке — по 1.

В Слониме, отмечают правозащитники, участников акции не задерживали, но вызвали в милицию для составления протоколов.

«Также известно, что в Минске как минимум 15 человек, которые были задержаны в пятницу (19 июня) и отпущены без составления протоколов, вызывают в РУВД Ленинского района для составления протоколов. Тех, кто был отпущен с протоколами, ожидают суды», — говорится в сообщении.

22 и 23 июня прошло более 100 судебных процессов над частью задержанных. По данным правозащитников, восемь человек получили в общей сложности 90 суток ареста, как минимум 78 — оштрафованы. Общая сумма штрафов составляет 50.500 рублей.

«С начала текущей избирательной кампании 112 человек получили в общей сложности 1.583 суток ареста по административным статьям, использованным в целях политического преследования. 205 человек получили штрафы общим размером более 167.000 рублей. Правозащитникам известно как минимум о 650 случаях произвольных задержаний, которые произошли в период с 6 мая по 23 июня», — отмечается в сообщении.

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Тэги: задержания правозащитники

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