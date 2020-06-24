Правозащитники: за четыре дня в Беларуси задержали более 360 человек
Более 360 человек были задержаны в Беларуси с 18 по 21 июня за участие в акциях солидарности с ранее задержанными участниками президентских выборов, политиками и общественными активистами.
Как сообщает правозащитный сайт
В Слониме, отмечают правозащитники, участников акции не задерживали, но вызвали в милицию для составления протоколов.
«Также известно, что в Минске как минимум 15 человек, которые были задержаны в пятницу (19 июня) и отпущены без составления протоколов, вызывают в РУВД Ленинского района для составления протоколов. Тех, кто был отпущен с протоколами, ожидают суды», — говорится в сообщении.
22 и 23 июня прошло более 100 судебных процессов над частью задержанных. По данным правозащитников, восемь человек получили в общей сложности 90 суток ареста, как минимум 78 — оштрафованы. Общая сумма штрафов составляет 50.500 рублей.
«С начала текущей избирательной кампании 112 человек получили в общей сложности 1.583 суток ареста по административным статьям, использованным в целях политического преследования. 205 человек получили штрафы общим размером более 167.000 рублей. Правозащитникам известно как минимум о 650 случаях произвольных задержаний, которые произошли в период с 6 мая по 23 июня», — отмечается в сообщении.
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