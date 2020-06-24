Фотофакт. Лукашенко отказался надевать на параде в Москве георгиевскую ленту

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На сегодняшнем параде, посвященном 75-годовщине Победы, Александр Лукашенко выглядел «белой вороной».

Глава белорусского государства отказался нацепить на лацкан пиджака георгиевскую ленту.

Как видно на фото, опубликованных пресс-службой Кремля, из всех лидеров государств, которые прибыли в российскую столицу, особо выделялся Лукашенко (не только тем, что он был с детьми).

Семья белорусского президента была подчеркнуто с красно-зелеными бантами, в то время как у других — специальный значок-бант (исключением из правил стал президент Казахстана, который надел только значок).

Отметим, что действия Лукашенко нельзя назвать некким демаршем, так как он уже не в первый раз появляется в Москве именно с красно-зеленой лентой.
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Тэги: парад георгиевская лента Персона: Александр Лукашенко Город: Москва

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