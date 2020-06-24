Универсам «Столичный» станет «Еврооптом»

Новым арендатором универсама «Столичный» стала компания «Евроторг» — владелец сети магазинов «Евроопт», «Хит», «Грошык».

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Универсам на проспекте Независимости возле ЦУМа достался «Евроторгу» в результате аукциона за 600 тысяч рублей при начальной цене 2134,98 рубля. Договор аренды будет заключен на пять лет.

«Евроторг» обязан сохранить название универсама «Столичный» и кафе при нем, а также сделать за свой счет ремонт гранитной облицовки.

Ожидается, что в новом формате универсам «Столичный» начнет работу к концу лета, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Ранее «Столичный» принадлежал ОАО «ЦУМ», но затем был передан на баланс города.