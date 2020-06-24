Видеофакт. Путин не подал руку младшему сыну Лукашенко
Во время приветствия гостей парада на главной трибуне Владимир Путин не подал руку младшему сыну Александра Лукашенко.
На кадрах видно, как глава российского государства проходит вдоль первого ряда и здоровается за руку с гостями.
А вот Николай Лукашенко (согласно видео) рукопожатия так и не дождался.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко присутствовал на параде с тремя своими сыновьями: призидент и младший сын сидели в первом ряду, а старший и средний его сыновья — во втором.
Глава белорусского государства по традиции не стал надевать георгиевскую ленту.
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