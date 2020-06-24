Видеофакт. Путин не подал руку младшему сыну Лукашенко

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Во время приветствия гостей парада на главной трибуне Владимир Путин не подал руку младшему сыну Александра Лукашенко.

На кадрах видно, как глава российского государства проходит вдоль первого ряда и здоровается за руку с гостями.

А вот Николай Лукашенко (согласно видео) рукопожатия так и не дождался.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко присутствовал на параде с тремя своими сыновьями: призидент и младший сын сидели в первом ряду, а старший и средний его сыновья — во втором.

Глава белорусского государства по традиции не стал надевать георгиевскую ленту.

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Тэги: парад Персона: Владимир Путин Александр Лукашенко Город: Москва

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