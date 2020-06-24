Таможенники пресекли попытку провоза в ЕС почти 900 тысяч спрятанных в радиаторах пачек сигарет

Попытка незаконного ввоза на территорию Евросоюза табачных изделий выявлена гродненскими таможенниками в пункте пропуска «Брузги» на границе с Польшей, сообщает Государственный таможенный комитет.

Согласно документам, части систем охлаждения радиаторов сельскохозяйственной техники следовали по процедуре экспорта из Российской Федерации на территорию Евросоюза. При проведении таможенного контроля транспортное средство было направлено на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса, позволившего установить наличие сокрытого в тайниках товара.

«В результате досмотра из грузового помещения извлечено около тысячи металлических корпусов системы охлаждения радиатора, по предварительным подсчетам в каждом из них находилось более чем по 800 пачек сигарет. Для извлечения табачных изделий необходимо было с помощью зубила демонтировать заводские заклепки и разбирать стенки металлических корпусов», — отмечают в ГТК.

По факту незаконного перемещения товара с сокрытием от таможенного контроля Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП.