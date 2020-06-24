Оперная звезда Маргарита Левчук: хочу жить в действительно свободной стране

/ Общество
Просмотров: 844

«Я не хочу верить в то, что те, кто присягал на верность своему народу, смогут предать его». Так отреагировала белорусская оперная звезда Маргарита Левчук на события последних дней — многочисленные задержания мирных граждан.

«Власти, милиция, суды больше не охраняют свой белорусский народ, они сохраняют режим. Мне больно и гадко одновременно…» — написала Маргарита Левчук в своем «Фейсбуке».

«Это всё как страшный сон, как бредовый фильм, как невероятный фейк… Хочу жить в действительно свободной стране. В стране, где белорусы любят и уважают белорусов. В стране, где ты чувствуешь себя всегда в безопасности. В стране, в которой хочется гордиться всеми: и спортсменами, и художниками, и айтишниками, и музыкантами, и докторами, и учителями, и милицией, и чиновниками, и президентом», — написала Левчук.

 

Читайте также

 
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: массовые задержания власть-общество Персона: Маргарита Левчук

Другие материалы на эту тему:

Хапун у Symbal.by: версии милиции и задержанных кардинально разошлись

Хапун у Symbal.by: версии милиции и задержанных кардинально разошлись

Игорь Драко. СТРАСТИ. Идиоты и политики: кто есть кто в Беларуси

Игорь Драко. СТРАСТИ. Идиоты и политики: кто есть кто в Беларуси

Галіна Каржанеўская. ПРАБЛЕМА. Хаос як дзіця бескантрольнасці

Галіна Каржанеўская. ПРАБЛЕМА. Хаос як дзіця бескантрольнасці

Сергей Тихановский: белорусы готовы к длительному мирному протесту

Сергей Тихановский: белорусы готовы к длительному мирному протесту