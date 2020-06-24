Мелитина Станюта возмутилась задержанием покупателей магазина Symbal.by

Известная белорусская гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы Мелитина Станюта эмоционально отреагировала в своем «Инстаграме» на задержания людей в очереди к магазину Symbal.by, которые произошли 23 июня.

«В демократических странах, если гражданин не нарушает закон, он находится под защитой! И что это было вчера!!! Стоишь в очереди в магазин — сидишь в автозаке! Куда подевался закон, который нас защищает!!!» — эмоционально написала девушка.

Вечером 23 июня около магазина Symbal.by выстроилась очередь. Люди пришли поддержать магазин и что-нибудь купить, так как с 29 июня он закрывался. В итоге к магазину приехал автозак, было задержано более десятка человек.