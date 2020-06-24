Генпрокуратура о недопуске адвокатов к задержанным: надо рассматривать каждый конкретный случай

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Генеральная прокуратура Беларуси однозначно поддерживает реализацию права задержанных граждан на защиту и допуск к ним адвокатов. Об этом во время брифинга в Национальном пресс-центре заявил заместитель генерального прокурора Алексей Стук.

Фото: prokuratura.gov.by

Отвечая на вопрос, как Генпрокуратура относится к фактам недопуска защитников к задержанным по уголовным делам и какую позицию занимает ведомство по поводу нарушения гарантированного законом права на защиту, Стук сказал: «Если право на защиту гарантировано законом, то прокуратура — только за реализацию этого права. Бесспорно, к фактам нарушения и непредоставления защитников, недопуска защитников Генеральная прокуратура, если таковые установлены, реагирует предоставленными полномочиями. Это может быть предписание, представление, возбуждение административного или дисциплинарного производства».

«Мы допускаем, что в определенных случаях, которые складываются в той или иной ситуации, это, наверное, мнение только защитника, что его не допускают, или мнение фигурантов по делу, что их не допускают незаконно. Поэтому нужно рассматривать каждый конкретный случай и тогда признать, законно это или не законно», — подчеркнул Стук.

Ранее адвокаты задержанных претендента в кандидаты на президентских выборах Виктора Бабарико и его сына Эдуарда заявили, что не могут встретиться с клиентами на протяжении нескольких дней. По словам защитников, им отказали во встрече с задержанными в связи с эпидемиологической ситуацией.
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Тэги: Генпрокуратура право на защиту Персона: Алексей Стук Виктор Бабарико Эдуард Бабарико

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