МИД и БДИПЧ ОБСЕ обсудили вопросы международного наблюдения на выборах президента Беларуси

Министерство иностранных дел и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обсудили вопросы международного наблюдения на предстоящих в Беларуси выборах президента.

24 июня состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко с директором ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, сообщила пресс-служба МИД.

«Собеседники обсудили вопросы, связанные с организацией международного наблюдения по линии БДИПЧ за текущей президентской кампанией в Беларуси», — говорится в сообщении.

Направление приглашений международным наблюдателям на предстоящие в Беларуси выборы президента обсуждалось в числе прочего 10 июня на совещании у Александра Лукашенко.

«Было принято решение, что по мере улучшения эпидемиологической обстановки в стране Министерством иностранных дел будут направлены соответствующие приглашения в международные организации, которые традиционно наблюдают за нашими выборами: это БДИПЧ ОБСЕ и СНГ», — сказала по итогам совещания председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Однако произойдет это, по ее мнению, по завершении процесса регистрации кандидатов в президенты. «Надеюсь, к этому моменту эпидемиологическая обстановка улучшится», — дополнила глава Центризбиркома.

Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации. Президентские выборы назначены в Беларуси на 9 августа.