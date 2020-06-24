В нефтехимической отрасли Беларуси зафиксировано 60 коррупционных преступлений за три года

Сфера нефтехимии достаточно подвержена коррупции, но не настолько, чтобы можно было говорить о серьезных или системных нарушениях, заявил заместитель генерального прокурора Алексей Стук в ходе онлайн-брифинга.

Запись брифинга была размещена на ютьюб-канале Национального пресс-центра. Журналистов на мероприятии не было, вопросы зачитывал сотрудник НПЦ.

Стук отметил, что в конце 2019 года Генпрокуратура провела проверку предприятий концерна «Белнефтехим», в ходе которой был выявлен ряд нарушений. «Направили представления, но «Белнефтехим» достаточно адекватно отнесся к результатам проверки, принял определенные меры по исправлению положения тех требований, которые изложены в представлении Генпрокуратуры», — отметил Стук.

В частности, по его словам, было обращено внимание на оптимизацию подходов ко взысканию внешней дебиторской задолженности, исключены коррупционные риски при заключении договоров на поставку товаров.

«Мы с оптимизмом смотрим на дальнейшую работу этой отрасли и считаем, что с учетом принятых мер работа будет улучшена, — заявил представитель Генпрокуратуры. — В целом могу сказать, что действительно преступлений достаточно много. Если брать последние три года, то 60 преступлений зафиксировано на предприятиях этой отрасли. Но главным образом эти преступления связаны со взяточничеством за поставку в адрес предприятий этой отрасли различного оборудования, комплектующих. Непосредственно преступления, связанные с торговлей нефтепродуктами, — они единичны».