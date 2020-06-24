Цепкало поддержал инициативу Бабарико о проведении конституционного референдума, но считает ее несвоевременной

Претендующий на пост президента экс-глава Парка высоких технологий, бывший чиновник и дипломат Валерий Цепкало поддерживает инициативу Виктора Бабарико, также баллотирующегося на высший государственный пост, о проведении конституционного референдума, но считает ее несвоевременной.

«Мы хорошо относимся к этой инициативе, просто мы считаем, что все организационные вопросы необходимо проделывать после выборов, независимо от того, как эти выборы закончатся, — сказал Цепкало журналистам 24 июня перед подачей в ЦИК докуменетов на регистрацию кандидатом в президенты. — Сегодня [можно] утонуть в бюрократических процедурах, в том, что необходимы все-таки нотариально заверенные подписи всех участников инициативной группы, проведение собрания и формулировка вопросов к референдуму, которая должна быть согласована с Администрацией президента. Мне кажется, это тема очень и очень длинная, даже при самом оптимистическом сценарии это может занять до восьми месяцев. А до окончания президентских выборов остается полотора месяца».

«Мне кажется, что необходимо, чтобы все кандидаты сегодня сосредоточились на главной повестке дня. Главная повестка дня — смена нынешнего курса. Если ее не ставить таким образом, а ставить каким-то другим, то есть через попытку референдума… Даже если вдруг предположить, что удастся пройти все необходимые этапы и даже если потом Лукашенко подпишет результаты референдума, фактически это будет означать возможность еще 10 лет нахождения у власти. Мне кажется, что все-таки, если эту инициативу запускать, ее надо запускать после президентских выборов», — отметил Цепкало.