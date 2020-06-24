Войти в состав участковых избиркомов отказано почти всем из более чем 3500 участников инициативы «Честные люди»

Это сообщил штаб претендента на высший государственный пост Виктора Бабарико.

«Отказали необоснованно и цинично, превратив в фарс процедуру выдвижения и голосования и оставив без внимания собранные десятки тысяч подписей избирателей с участков. При этом оказалось неважно, кто был заявителем: руководитель предприятия, уникальный специалист, известный музыкант или студент Гарвардского университета», — говорится в заявлении.

«Согласно Избирательному кодексу, в участковой комиссии может быть от 5 до 19 человек. Всего было подано 70 200 заявок на 108 600 потенциальных мест. Если бы взяли всех изъявивших желание, в среднем в комиссии было бы по 12 человек. Но размер состава комиссий был снижен до такого, чтобы туда попали только те люди, которые должны там быть», — сетует штаб претендента.

«Благодаря стримам мы услышали, как те, кто должен голосовать за выдвигаемых кандидатов, не стесняясь смеются над ними и говорят, что голосовать можно как угодно — главное, чтобы не за того, кого надо… От выборов к выборам на конкретных участках в комиссию попадают одни и те же люди, работающие в одном коллективе, но выдвигаемые каждый раз по-разному: то от партии, то от профсоюза, то от общественного объединения (к которым они вообще не имеют никакого отношения). О каких честных выборах можно вести речь при таком подходе?» — возмущается штаб Бабарико.

«Мы обращаемся ко всем, кто несет ответственность за происходящее. Поймите, 2020 год — особенный. Ситуация изменилась. Нельзя нарушать избирательные права граждан, потому что только честные выборы являются оптимальным и мирным способом устранения текущего напряжения. Мы призываем и просим всех: пусть выборы будут честными. Белорусы это заслужили», — говорится в заявлении.

Штаб напоминает, что согласно ст. 192 Уголовного кодекса заведомо неправильный подсчет голосов или иное искажение результатов голосования, совершенные лицом, входящим в состав любой избирательной комиссии, — преступление, за которое может быть назначено наказание до пяти лет лишения свободы. «Вы не обязаны рисковать, если боитесь, что другие члены комиссии могут заставить вас делать что-то неправомерное — всегда есть право выйти из этого процесса», — обратился штаб к членам избиркомов.

Формирование участковых избирательных комиссий завершилось 24 июня. Выборы назначены на 9 августа.