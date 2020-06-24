По данным Белстата, средняя зарплата в мае увеличилась на 2,9%

По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в мае 2020 года составила 1227,9 рубля, что больше по сравнению с апрелем на 34,1 рубля, или на 2,9%.

Реальная зарплата в мае 2020 года по сравнению с маем 2019-го увеличилась на 8,7%.

По данным Белстата, наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 1771 рубль, наименьшая — в Могилевской области — 993,4 рубля. В Брестской области средняя зарплата составила 1028,7 рубля, в Витебской — 1048,6 рубля, Гомельской — 1070,4 рубля, Гродненской — 1030,9 рубля, Минской — 1230,1 рубля.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в мае 2020 года она составила 5668,3 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 551,3 рубля. Разрыв составляет 10,3 раза.

В категорию наиболее высокооплачиваемых входят: работники химической промышленности — 2215,9; нефтепереработки — 2027,3; инженеры-проектировщики — 1941,6; работники горнодобывающей промышленности — 1929,3; телекоммуникационной отрасли — 1898,1; головных организаций — 1798,6; финансисты и страховщики — 1786,8; ученые — 1607,2; геологи и картографы — 1553,6; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1535,7; работники воздушного транспорта — 1512,3 (в том числе работники пассажирского транспорта — 1415,6, грузового — 2263,4); оптовики — 1493,9 рубля.

Низкая зарплата у творческих работников — 643,5 рубля, работников библиотек, музеев, архивов — 669,7 рубля.

Средняя майская зарплата работников транспортной отрасли составила 1170,5 рубля, промышленности — 1224,3 рубля, строительства — 1343,4 рубля, розничной торговли — 977,6 рубля, здравоохранения — 1213,3 рубля, образования — 879,5 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 898 рублей.