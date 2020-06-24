Более 40 организаций обратились к государству за поддержкой для выплаты зарплаты

Для выполнения обязательств перед работниками 44 организации направили заявления на получение поддержки со стороны государства, сообщает пресс-служба правительства по итогам прошедшего 23 июня заседания президиума Совмина, где обсуждалась ситуация на рынке труда.

Для сохранения трудовых коллективов и обеспечения работников минимальной зарплатой в мае были приняты указы № 178 и № 179, которые предполагают предоставление бюджетных субсидий организациям реального сектора и бюджетной сферы. Субсидии предоставляются организациям для выплаты минимальной зарплаты работникам, которые вынуждены трудиться неполное рабочее время или находятся в режиме простоя.

Как сообщает пресс-служба Совмина, 44 организации уже подали заявление на получение поддержки, по 14 организациям исполкомами уже приняты решения: девяти организациям в ближайшие дни будут перечислены запрошенные суммы, а организации в свою очередь оперативно обеспечат выплату доплат своим работникам. Пяти организациям отказано в предоставлении субсидии «по объективным причинам».

«Чтобы не допустить разбалансировки рынка, массового высвобождения людей в условиях снижения производства, сокращения объема услуг из-за эпидемиологической ситуации в мире, президентом и правительством приняты необходимые решения. Созданы инструменты и определены источники поддержки предприятий и бизнеса, которые существенно пострадали от пандемии COVID-19», — заявил на заседании премьер-министр Роман Головченко.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сообщила, что сейчас проводится мониторинг организаций по вопросу соблюдения трудового законодательства при увольнении работников.

По ее словам, начиная с апреля, наблюдается рост потерь рабочего времени, а в мае текущего года по сравнению с маем прошлого года увеличилась численность работников, работавших неполное время, находившихся в отпусках по инициативе нанимателей и в простое.

«Это вынужденная реакция организаций в период разрыва логистических и производственных цепочек из-за пандемии. Применение различных режимов занятости позволяет сохранить за каждым человеком рабочее место, хотя и с определенным снижением их доходов», — констатировала Костевич.

При этом в ходе заседания президиума Совмина были озвучены нарушения, связанные с несвоевременной выплатой зарплаты. За пять месяцев привлечено к административной ответственности в виде штрафа 838 организаций и 800 должностных лиц.