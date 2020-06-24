Гомельчанин ударил милиционера ногой по голове, отбивая приятеля

Инцидент произошел 7 июня в одном из дворов.

По сообщению областного УВД, двое пьяных мужчин пытались отбить 32-летнего собутыльника у милицейского наряда. Один из них ударил патрульного ногой по голове — и стал фигурантом уголовного дела.

В отношении зачинщика конфликта в кафе составили протокол за мелкое хулиганство, на двух его знакомых — за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Удар патрульного по голове следователи квалифицировали как насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел и возбудили в отношении 29-летнего гомельчанина уголовное дело.