Минскводоканал рекомендует включить утром краны на 10-15 минут

Использование воды в утренние часы на хозяйственно-бытовые нужды ускорит вывод ее с остаточным запахом из систем водоснабжения.

О возможности использования воды для питьевых целей будет сообщено дополнительно, уточнили в пресс-службе Мингорисполкома.

Профилактические работы на сетях водоснабжения во Фрунзенском и Московском районах проводились всю ночь. В настоящее время качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм.