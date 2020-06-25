Минскводоканал рекомендует включить утром краны на 10-15 минут

/ Общество
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Использование воды в утренние часы на хозяйственно-бытовые нужды ускорит вывод ее с остаточным запахом из систем водоснабжения.

О возможности использования воды для питьевых целей будет сообщено дополнительно, уточнили в пресс-службе Мингорисполкома.

Профилактические работы на сетях водоснабжения во Фрунзенском и Московском районах проводились всю ночь. В настоящее время качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм.
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Тэги: водоснабжение питьевая вода качество воды Город: Минск

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