Беларусь отказалась выдавать Украине беглого банкира

Экс-главу правления банка «Киевская Русь» Виктора Братко украинские правоохранительные органы обвиняют в снятии с банковских счетов более 44 миллионов долларов.

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В августе 2016 года Виктор Братко был объявлен в международный розыск, а летом 2018 года был задержан белорусской милицией и помещен под стражу. Через три месяца после задержания, 9 ноября 2018 года, банкир был освобожден по решению заместителя прокурора Минска, поскольку ему предоставили статус беженца, передает svaboda.org .

В одном из решений украинского суда уточняется, что Беларусь предоставила экс-банкиру статус беженца, сославшись на то, что его преследуют в Украине по политическим мотивам, и отказалась выдать его.

Теперь украинский суд обязал правоохранительные органы завершить досудебное следствие в течение двух месяцев и утвердить процессуальное решение.

Известно, что банк «Киевская Русь» начал интенсивно наращивать активы во время президентства Виктора Януковича, в нем были сосредоточены все счета газовой компании и руководства Нафтогаза Украины. После того, как президент бежал, полиция задержала Евгения Бакулина по подозрению в связях с преступной группой, причинившей государству убытки на 4 млрд долларов. Оказалось, что все счета Нафтогаза Украины находились в частном банке «Киевская Русь».

В Украине Братко грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью на три года.

Адвокаты экс-банкира отказались указать, чем он занимается в Беларуси и в каком городе сейчас живет.