Польские дальнобойщики жестоко избили украинских коллег

Причиной инцидента на автостоянке недалеко от Мюнхена стало то, что украинские водители грузовиков отказались выпить водку по требованию поляков.

В пригороде Мюнхена на украинских водителей напали пьяные польские дальнобойщики. В результате инцидента мужчины получили травмы различной тяжести, один из них был госпитализирован, пишет Suddeutsche Zeitung .

По данным издания, двое украинцев 47 и 60 лет отдыхали на скамейке, когда к ним подошел нетрезвый дальнобойщик из Польши и предложил выпить водки. Получив отказ, мужчина избил коллег железным прутом. Украинцы попытались укрыться в своих авто, однако на подмогу поляку пришел его соотечественник. Вдвоем они вытащили одного украинца из фуры, избили ногами и пытались задушить полотенцем.

На место драки приехали несколько полицейских машин, нападавшие были задержаны. Позже по требованию прокурора ответственный судья распорядился арестовать двух польских дальнобойщиков.