В Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 994 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 349 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины по состоянию на утро четверга, 25 июня.

В Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству инфицированных за сутки: 24 июня заболело 940 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 40 008 человек, из них 17 758 выздоровели, летальных исходов — 1067.

Из-за роста заболеваемости в течение последней недели правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут ужесточить.

С 1 июня Украина перешла на третий этап смягчения карантина: открылись спортзалы, бассейны, а также возобновились межобластные и ж/д перевозки. С 5 июня Кабмин разрешил полноценную работу кафе и ресторанов в рамках ослабления карантина. С 10 июня с определенными ограничениями разрешено работать базам отдыха, гостиницам и учреждениям культуры. С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение и открыла пункты пропуска во всех аэропортах.