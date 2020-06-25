Google запустил автоматическое удаление истории поиска и местоположений

История местоположений и поиска у новых пользователей ряда сервисов Google теперь будет удаляться автоматически каждые 18 месяцев, сообщили в компании. До этого активировать функцию можно было лишь вручную.

Когда пользователь впервые включит историю местоположений, сервис по умолчанию настроит автоматическое удаление данных через 18 месяцев. Через такой же срок будет удалена и история приложений и поиска, сообщается в блоге компании.

В то же время интервал хранения данных можно будет поменять на более короткий — три месяца, также информацию можно удалить и вручную.

Данные пользователя на YouTube будут автоматически удаляться каждые 36 месяцев. Больший срок хранения информации на видеосервисе Google объяснила тем, что так он сможет продолжить выдавать пользователям рекомендации, основанные на их интересах.

Новые правила коснутся только новых аккаунтов. Также они не будут действовать в отношении таких сервисов компании, как Gmail, «Google Диск» и «Google Фото».