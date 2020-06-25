В Минске вынесли приговор директору турфирмы, который обманул 48 клиентов

Мошенник почти десять месяцев получал от клиентов деньги за несуществующие туры, сообщает пресс-служба Минского городского суда.

Источник: «Беларусь 1»

Следствие пришло к выводу, что 42-летний руководитель турфирмы «Нейтири» с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года сумел мошенническим путем получить от клиентов почти 132 тысячи рублей. Всего в качестве пострадавших по делу проходило 48 человек.

Компания работала на рынке с 2013 года и занималась в основном организацией отдыха на популярных у белорусов направлениях: в Турции, Египте, Тунисе. Когда дела стали идти хуже, директор начал брать у клиентов деньги за несуществующие туры, оплачивая за их счет старые долги.

Уголовное дело по факту мошенничества возбудили в январе 2020 года. Суд приговорил директора к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, а также взыскал с него более 63 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба в пользу 23 потерпевших и около 7 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда для 15 человек, пострадавших от его действий.