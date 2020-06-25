Сайт «Нашай Нівы» не работает

О перебоях в работе сайта стало известно около 1:45 ночи 25 июня. При попытке открыть NN.by на экране у некоторых пользователей появлялось сообщение «Не получается получить доступ к сайту. Не удалось найти IP-адрес сервера».

Позже в соцсетях издания подтвердили, что проблема на самом деле есть, но с чем она связана, пока не ясно. Редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович пока воздерживается от комментариев. На вопрос БелаПАН он ответил: «Пока разбираемся в ситуации и пытаемся решить проблему. Когда будет понятно, объявим в соцсетях».

При проверке доменого имени «nn.by» на официальном сайте доменных имен .by и .бел выдается следюущая фраза: «Доменное имя "nn.by" недоступно для регистрации. Домен будет реализован через благотворительный аукцион доменов».

В ООО «Открытый контакт», компании, в которой куплен домен NN.by, TUT.by сказали, что представители сайта «своевременно не внесли оплату». Корреспонденту БелаПАН в «Открытом контакте» ситуацию комментировать отказались.

В самом конце прошлого года был опубликован приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь №429, который внес ряд изменений в Инструкцию о регистрации доменных имен в национальной зоне.

Главное нововведение, которое коснулось всех владельцев имен .BY и .БЕЛ — удаление домена сразу по окончании оплаченного периода регистрации. Ранее правила предусматривали 30-дневный период блокировки домена, когда предыдущий владелец мог продлить регистрацию и продолжить использование имени. Поэтому теперь к срокам оплаты придется относиться внимательнее, но в то же время невостребованные домены будут быстрее попадать на благотворительный аукцион, чтобы найти новых владельцев.

«Владельцы товарных знаков по-прежнему защищены от потери доменов. Если имя, которое совпадает с зарегистрированным товарным знаком, попадает на аукцион, то по письменному заявлению такой домен снимается с торгов, и у владельца есть возможность продлить регистрацию по стандартной цене, — прокомментировал генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — В целом, большинство изменений инструкции носят скорее технический характер и связаны с приведением правил в полное соответствие с законодательством».