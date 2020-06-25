Генпрокуратура проводит проверку по поводу качества питьевой воды в Минске

«В связи с многочисленными обращениями граждан о ненадлежащем качестве питьевой воды в отдельных районах г. Минска Генеральная прокуратура с привлечением специалистов, в том числе санитарно-эпидемиологических служб, проводит проверку исполнения законодательства о питьевом водоснабжении», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

В ходе проверочных мероприятий «будет дана оценка соблюдению требований к содержанию, эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, гигиенических требований к качеству воды, а также действиям должностных лиц организаций, оказывающих услуги водоснабжения». Подчеркивается, что проверка находится на контроле руководства Генпрокуратуры.

Жители Фрунзенского и Московского районов Минска начали жаловаться на едкий запах из водопровода. Использовать воду было нельзя. «Минскводоканал» для решения проблемы проводил промывку магистральных систем водоснабжения. В двух районах города организовали подвоз воды, продлили режим работы трех питьевых фонтанов, которые снабжаются из подземных водоисточников. Местные жители были вынуждены стоять за водой в длинных очередях.

«Минскводоканал» сообщил, что его коллектив всю ночь проводил профилактические работы в сетях водоснабжения во Фрунзенском и Московском районах. «Качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм», — говорится в сообщении на сайте предприятия.

Однако на основании требования санитарных служб «использование воды для питьевых нужд во Фрунзенском и Московском районах запрещено». «Минскводоканал» «убедительно просит» жителей этих районов использовать воду в утренние часы на хозяйственно-бытовые нужды и обеспечить ее слив в течение 10-15 минут. Это ускорит вывод воды с остаточным запахом из систем водоснабжения.

По состоянию на утро 25 июня проблема с запахом воды во многих домах названных районов оставалась актуальной. Люди по-прежнему стоят в очередях за подвозной водой.

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