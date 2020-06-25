Лукашенко повысил Чеботаря до первого замминистра экономики

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Официальный лидер проводит 25 июня кадровые перестановки.

Так, заместитель министра экономики Юрий Чеботарь шагнул вверх по карьерной лестнице и стал первым заместителем министра, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Должность замминистра экономики заняла председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина.

Александр Ганевич стал послом в Швейцарии, Андрей Молчан — в Венесуэле, Илья Лапуть — генконсулом в латвийском Даугавпилсе.
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Тэги: кадровые назначения Персона: Юрий Чеботарь Анжелика Никитина

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