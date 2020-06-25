Лукашенко ответил сомневающимся в честности выборов

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Проводя кадровые назначения 25 июня, официальный лидер прокомментировал опасения в недемократичности выборов 9 августа.

«Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят, — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул первого». — Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела».

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 вмешательство России Персона: Александр Лукашенко

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