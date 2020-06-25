Лукашенко объяснил «фейки» в телеграм-каналах российским следом

Проводя кадровые назначения 25 июня, официальный лидер прокомментировал участившуюся критику властей накануне выборов 9 августа.

«Это подбрасывается структурами Бабичевскими, Незыгарями этими из России. Это не наши», — цитирует телеграм-канал «Пул первого» Лукашенко.

Также президент ответил сомневающимся в честности выборов: «Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела».