Проблема с качеством воды в нескольких районах Минска сохраняется

Как стало известно БелаПАН, товариществами собственников в нескольких районах столицы было получено письмо Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

В нем отмечается, что 24 июня был проведен отбор проб воды из системы централизованного питьевого водоснабжения во Фрунзенском и Московском районах в связи с многочисленными обращениями граждан. «По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие питьевой воды санитарным нормам по следующим показателям: запах при 20 и 60 градусах Цельсия, перманганатная окисляемость, нефтепродукты. В настоящее время питьевая вода не безвредна по химическому составу и не благоприятна по органолептическим свойствам», — говорится в письме.

Санслужба Минска подчеркнула, что «в связи с выявлением нарушений законодательства, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровья населения, необходимо в максимально короткие сроки известить население о запрете использования воды из водопровода в питьевых целях во Фрунзенском и Московском районах Минска».

Телеграм-канал Мингорисполкома сообщил, что подвоз чистой питьевой воды организован по более чем 20 столичным адресам. Цистерны с чистой водой доставлены: ул. Налибокская, 34; ул. Якубовского, 34; ул. Шаранговича, 34; ул. Пушкина, 38; ул. Притыцкого, 54; ул. Рафиева, 109; ул. Бурдейного, 25; ул. Ульяновская, 32; ул. Каменногорская, 18; ул. Одинцова, 89; ул. Бельского, 60; ул. Володарского, 2; ул. Дзержинского, 81; ул. Слободская, 153—167; ул. Космонавтов, 3 (три цистерны); пр. Победителей, 19 («Юбилейная»); перекресток ул. Шаранговича — ул. Янковского; ул. С.Ковалевской, 61; ул. Ольшевского, 29.

Вода также подвезена в детские сады Московского и Фрунзенского районов.

При этом предприятие «Минскводоканал» утром 25 июня заявило о решении проблемы с качеством воды в двух районах столицы. Как отмечалось в сообщении на сайте «Минскводоканала», его коллектив всю ночь проводил профилактические работы в сетях водоснабжения во Фрунзенском и Московском районах.

Жители Фрунзенского и Московского районов стали жаловаться на едкий запах из водопровода. Использовать воду было нельзя. «Минскводоканал» для решения проблемы проводил промывку магистральных систем водоснабжения.

В двух районах города был организован подвоз воды с привлечением 24 автоцистерн, продлен режим работы трех питьевых фонтанов, которые снабжаются из подземных водоисточников. Местные жители были вынуждены стоять за водой в длинных очередях.

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