Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси превысило 60 тысяч

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 60 382 (+437 за последние сутки), скончалось 367 человек (+5), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Суточный прирост инфицированных, согласно официальной статистике, третий день подряд составляет меньше 500. В предыдущие сутки было 458 новых случаев и пять смертей.

Отмечается, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровели и выписаны 41 448 пациентов (за последние сутки 1312). Таким образом, излечились уже две трети заболевших.

Проведено 919 139 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 17 235.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Два месяца министерство не проводит пресс-мероприятия.