После возвращения из Москвы Лукашенко устроил кадровый четверг
В четверг, 25 июня, Александр Лукашенко принял целый ряд кадровых решений.
Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко назначил послом в Швейцарии Александра Ганевича, Андрея Молчана — послом в Венесуэле.
Кроме этого глава государства согласовал назначения:
- Андрея Седукова — председателем Кричевского райисполкома;
- Ильи Лапутя — генконсулом в Даугавпилсе;
- Юрия Чеботаря — первым замминистра экономики;
- Анжелики Никитиной — замминистра экономики;
- Михаила Лобарева — членом Брестского облисполкома;
- Светланы Ивановой — начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства.
Только самые важные новости в наших каналах в
Читайте дальше: