После возвращения из Москвы Лукашенко устроил кадровый четверг

В четверг, 25 июня, Александр Лукашенко принял целый ряд кадровых решений.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко назначил послом в Швейцарии Александра Ганевича, Андрея Молчана — послом в Венесуэле.

Кроме этого глава государства согласовал назначения:

Андрея Седукова — председателем Кричевского райисполкома;

Ильи Лапутя — генконсулом в Даугавпилсе;

Юрия Чеботаря — первым замминистра экономики;

Анжелики Никитиной — замминистра экономики;

Михаила Лобарева — членом Брестского облисполкома;

Светланы Ивановой — начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства.

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber ! Подпишитесь!

Читайте дальше: