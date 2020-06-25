После возвращения из Москвы Лукашенко устроил кадровый четверг

/ Политика
Просмотров: 1248

В четверг, 25 июня, Александр Лукашенко принял целый ряд кадровых решений.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко назначил послом в Швейцарии Александра Ганевича, Андрея Молчана — послом в Венесуэле.

Кроме этого глава государства согласовал назначения:

  • Андрея Седукова — председателем Кричевского райисполкома;
  • Ильи Лапутя — генконсулом в Даугавпилсе;
  • Юрия Чеботаря — первым замминистра экономики;
  • Анжелики Никитиной — замминистра экономики;
  • Михаила Лобарева — членом Брестского облисполкома;
  • Светланы Ивановой — начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства.

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!

Читайте дальше:
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: кадровая политика Персона: Александр Лукашенко Александр Ганевич Андрей Молчан Андрей Седуков Илья Лапуть Юрий Чеботарь Анжелика Никитина Михаил Лобарев Светлана Иванова

Другие материалы на эту тему:

Взять экономику и недовольных за жабры. Лукашенко перетряхнул правительство

Взять экономику и недовольных за жабры. Лукашенко перетряхнул правительство

Перед выборами Лукашенко укрепил правительство надежным оружейником

Перед выборами Лукашенко укрепил правительство надежным оружейником

Новое правительство Беларуси. Лукашенко усомнился в лояльности Румаса?

Новое правительство Беларуси. Лукашенко усомнился в лояльности Румаса?

«Шутки кончились». Главой президентской администрации назначили чекиста

«Шутки кончились». Главой президентской администрации назначили чекиста