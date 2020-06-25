Минфин назвал самый большой риск для белорусской экономики

Доминирование в структуре госдолга обязательств в иностранной валюте — самый большой риск, который видит Минфин, заявил заместитель министра финансов Андрей Белковец.

97% госдолга Беларуси номинировано в иностранной валюте. «Наличие значительного долга в иностранной валюте — самый большой риск, с которым мы вынуждены сражаться», — сказал Белковец во время онлайн-дискуссии, которую организовал 25 июня Центр экономических исследований BEROC совместно с Центром новых идей.

Он отметил, что в прошлом году Банк развития разместил дебютный выпуск евробондов, номинированный в белорусских рублях.

«Это один из паззлов большой работы, которая проводится, чтобы нерезиденты приходили в Беларусь», — пояснил Белковец.

Он сообщил, что Минфин пытается заинтересовать нерезидентов работать с долговыми бумагами, которые обращаются на внутреннем рынке облигаций. Но чтобы инвесторы стали работать с отечественными бумагами, учет прав на белорусские гособлигации должен осуществляться через международные клиринговые системы (Euroclear и Clearstream), сказал замминистра.

«Долговой рынок Украины с точки зрения привлечения ресурсов нерезидентов заработал только тогда, когда Нацбанк Украины сделал «мост» с Clearstream. Мы этот вопрос также обсуждаем с международными клиринговыми системами, чтобы запустить на наш рынок иностранных инвесторов, чтобы они не несли риски, связанные с учетом ценных бумаг в наших депозитариях», — заявил Белковец.

При этом в диалоге с западными клиринговыми системами, добавил он, «одновременно возникает вопрос расчетов» по ценным бумагам. «У нас только один банк, который является приемлемым партнером для Сlearstream, — «Приорбанк». В Украине таких приемлемых контрагентов для Сlearstream чуть ли ни десяток», — отметил представитель Минфина.

Комментируя возможность выпуска облигаций в национальной валюте, он констатировал наличие ряда сложностей. В частности, потенциальные инвесторы готовы их приобретать на короткий срок и запрашивают высокую доходность. «Мы пытались проводить аукционы и видели, что спрос на бумаги в национальной валюте если и есть, то находится в коротком сегменте, то есть год-полтора. При этом доходность складывается достаточно высокой», — отметил Белковец.

Если идти по пути размещения облигаций в нацвалюте, несмотря на высокую доходность, то можно получить ухудшение профиля госдолга. «В этом случае в горизонте три года у нас будут возникать пики платежей», — сказал замминистра финансов.