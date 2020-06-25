Время благодарить: 9465 рублей для волонтеров собрали на аукционе белорусы

24 июня на онлайн-площадке Ay.by завершился благотворительный аукцион, главными лотами которого стали наручные часы из лимитированной серии «Работаем дальше!» коллекции «Час дапамагаць» Минского часового завода.

По итогам торгов, начавшихся 17 июня и длившихся восемь дней, собрано 9465 рублей. Все вырученные средства будут направлены волонтерским организациям и проектам — в благодарность за помощь медикам во время пандемии.

Бенефициарами аукциона стали благотворительная платформа «Имена», Минский хакерспейс, столичная галерея современного искусства «Ў», Центр городской жизни в Гродно, центр культуры VZAP в Витебске и арт-пространство «Ковчег» в Гомеле.

Таким образом координаторы волонтерской кампании #ByCovid19 «Помощь врачам Беларуси» хотели отблагодарить все структуры и площадки, сотрудничество с которыми позволило максимально быстро реагировать на запросы медицинских учреждений по всей стране.

На торги были выставлены 19 номерных экземпляров часов с неофициальным слоганом #ByCovid19 «Работаем дальше!» — лимитированная серия, которую «Луч» выпустил специально для аукциона.

«Мы очень благодарны всем людям, которые включились в торги за уникальные часы «Луч» и выразили свою благодарность волонтерам, вставшим на защиту медиков во время пандемии. Пусть эти лоты будут для своих обладателей напоминанием об удивительных событиях нашего времени. Ведь за последние несколько месяцев мы увидели не только сложности, которые появились в жизни многих из нас в связи с распространением COVID-19, но и вдохновляющие примеры того, как много может сделать каждый неравнодушный человек», — отметил координатор волонтерской инициативы #ByCovid19 Андрей Стрижак.

Ограничений по количеству ставок и суммам не было. Наибольший интерес у покупателей вызвал лот № 1 — во время торгов его стартовая цена выросла со 100 рублей до 1350. Бенефициаром этого лота является платформа «Имена».

В среднем, стоимость каждого лота увеличилась в четыре-пять раз. Общая сумма собранных средств составила 9465 рублей. Первые оплаты победителями торгов уже были проведены.

Организаторами благотворительного аукциона выступила волонтерская инициатива #ByCovid19 «Помощь врачам Беларуси!» при поддержке Минского часового завода, коммуникационного агентства ARS Communications и онлайн-площадки Ay.by.