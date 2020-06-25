Культурное сообщество Беларуси требует прекратить преследование Виктора и Эдуарда Бабарико

Культурное сообщество Беларуси 25 июня выступило с совместным заявлением, в котором потребовало «прекращения политически мотивированного преследования и освобождения Виктора и Эдуарда Бабарико, а также «освобождения» их культурных проектов».

Как сказано в заявлении, опубликованном на сайте Белорусского ПЕН-центра, сообщество «решительно протестует» против политически мотивированного преследования «деятелей культуры и против других действий белорусских властей, которые блокируют существование важных культурных и общественных инициатив».

«В ходе проведения предвыборной кампании задержаны меценат, филантроп и общественный деятель, экс-председатель руководства «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и его сын, руководитель платформ Ulej и MolaMola, менеджер культуры Эдуард Бабарико, — отмечено в заявлении. — Правозащитное сообщество Беларуси признало Эдуарда и Виктора Бабарико политзаключенными. Были сняты с показа и приобщены к уголовному делу против «Белгазпромбанка» произведения из корпоративной коллекции банка, парализована деятельность краудфандинговых площадок Ulej и MolaMola».

Представители культурного сообщества обратили внимание на то, что благодаря инициативе Бабарико и поддержке упомянутого банка за последнее десятилетие был реализован ряд важных культурных проектов, среди которых международный форум театрального искусства «ТЕАРТ», масштабная выставка «Десять веков искусства Беларуси», проект «Осенний салон с «Белгазпромбанком», проект по финансированию издания 15 тыс. экземпляров пятитомника «Голоса Утопии» Светланы Алексиевич в переводе на белорусский язык.

Они напомнили, что Виктор Бабарико был удостоен звания «Меценат культуры Беларуси» по итогам 2014 года.

По инициативе Бабарико, отмечено в документе, была создана корпоративная коллекция «Белгазпромбанка» — более 150 артефактов, ядро которых составляют произведения художников Парижской школы, родившиеся в Беларуси. 35 экспонатов собрания включены в Государственный список историко-культурных ценностей, значительная часть коллекции постоянно экспонировалась в столичной галерее «Арт-Беларусь».

«По информации государственных СМИ, «полторы сотни картин стоимостью 20 миллионов долларов приобщены к уголовному делу», связанному с сотрудниками «Белгазпромбанка». Искусствоведы называют это рейдерским захватом. На сегодня судьба и местонахождение коллекции неизвестны», — подчеркнуто в заявлении.

Авторы документа также отметили, что в июне были заблокированы счета краудфандинговых и фандрайзинговых площадок Ulej и MolaMola, которые «плодотворно работали там, где не справлялись со своими обязанностями министерства культуры, образования, информации, здравоохранения, социального обеспечения».

«В ситуации, когда государственная политика в сфере культуры ориентирована преимущественно на поддержку лояльных власти творцов, за последние годы Виктор и Эдуард Бабарико создали настоящую экосистему для существования белорусской культуры», — констатировали представители культурного сообщества.

Кроме Белорусского ПЕН-центра заявление подписали представители Международного общественного объединения белорусов мира «Бацькаўшчына», общественной кампании «Будзьма Беларусамі», Центра визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн», международного форума «ТЕАРТ», «Арт Сядзібы», ассоциации Belfilm, Союза белорусских писателей, «Переводческой мастерской», «Летучего университета», Европейского колледжа Liberal Arts в Беларуси, Центра культуры VZAP, Press Club Belarus, «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны», издательств «Янушкевич», «Логвинов», «Пфляумбаум» и другие.

Документ открыт для присоединения других подписантов.