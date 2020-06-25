«Право выбора»: ситуация в стране очень напряженная

Власти стерилизовали участковые избирательные комиссии, не допустив в их состав никого, кто не был специально для этого отобран.

Как заявил в ходе онлайн-брифинга 25 июня национальный координатор кампании по наблюдению «Право выбора» Лев Марголин, «почти никогда в участковые комиссии не включались [в большом количестве] представители оппозиционных партий и даже те граждане, которые самостоятельно собирали подписи и пытались туда попасть, — сказал Марголин. — Но то, что произошло сейчас, можно охарактеризовать фразой «Чужие здесь не ходят». Если мы в прошлые разы — в 2018 и 2019 годах — считали, сколько представителей оппозиционных партий попало в комиссии в общем исчислении и процентном соотношении, то сейчас нечего считать, потому что практически никто из представителей кампании «Право выбора» в ряды участковых комиссий не попал».

«Это еще одно подтверждение того, что ситуация в стране очень напряженная. Того, что Лукашенко начал свою кампанию заранее, не так, как обычно, когда он мог отмахнуться и сказать: «Мне некогда заниматься избирательной кампанией, у меня есть какие-то хозяйственные дела, потому пусть они делают что угодно». Сейчас это не так. Поэтому при создании участковых комиссий нужно было, чтобы они были кристально чистыми и прозрачными, чтобы не было никого не только из оппозиции, но и кого-то, кроме тех, кто был специально для этого отобран», — подчеркнул нацкоординатор кампании наблюдения.

По его словам, отличие нынешних президентских выборов от избирательных кампаний прежних лет состоит также в том, что сегодня «есть очень много гражданских инициатив, которые выдвигались в комиссии путем сбора подписей». Таких людей, сказал он, было более 3 тысяч. Однако в состав комиссий из их числа попало «буквально не больше десятка» и то, «по всей видимости, случайно».

«Комиссии — это те, кто делает выборы. Мы с вами помним знаменитое выражение Лидии Ермошиной: «Не важно, как голосуют, важно, как считают». Теперь мы отчетливо видим, кто будет считать наши голоса, и примерно понимаем, чего они хотят этим добиться», — заявил Марголин.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

В кампанию «Право выбора» проводят восемь политических и общественных сил. Помимо БСДП (Грамада) в нее входят Партия БНФ, Объединенная гражданская партия, Белорусская партия «Зеленые», движение «За Свободу», оргкомитеты по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и Партии свободы и прогресса, независимый профсоюз РЭП.