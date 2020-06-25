В Осиповичах «Киа» сбил 11-летнего велосипедиста

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11-летний мальчик пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Осиповичах.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла 24 июня.

Как отмечается, 28-летняя водитель «Киа Спортаж» на перекрестке Октябрьской/Абросимова совершила наезд на 11-летнего велосипедиста.

Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время он находится пол присмотром врачей.

Напомним, в настоящее время по всей стране проводится спецмероприятие «Берегите детей!». Главная цель акции, как сообщили в ГАИ, «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».
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Тэги: ДТП велосипедист детский травмотизм Город: Осиповичи

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