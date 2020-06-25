Лукашенко поставил на уши чиновников из-за вонючей воды

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Александр Лукашенко держит на контроле вопрос с «вонючей» водой в белорусской столице.

Фото svaboda.org

Как передает «Пул Первого», глава государства информацию «получает от разных источников». О ситуации ему было доложено сразу, как только борт № 1 приземлился в национальном аэропорту «Минск».

«Продолжились доклады и вчера вечером, и сегодня в течение дня, — подчеркивает телеграм-канал. — Говорят, сегодня днём совещание в Совете Республики прервала секретарь Кочановой, вбежав со словами: через 10 минут разговор с Александром Григорьевичем, по поводу воды. Позже, такой же звонок раздался и мэру Анатолию Сиваку».

Ответственные лица в настоящее время «работают в поте лица», так как о реальных причинах ЧП следует «на верх» доложить немедленно: «На выяснение реальных причин и виновных в происходящем у ответственных ну очень мало времени».

 

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Тэги: качество воды водоснабжение Персона: Александр Лукашенко Анатолий Сивак

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