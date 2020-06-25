Светлана Тихановская выступила с заявлением

Потенциальный кандидат в президенты Светлана Тихановская 25 июня разместила в телеграм-канале «Страна для жизни» обращение.

«Огромное спасибо» членам команды за самоотверженный труд, заявила Тихановская. «Вы сделали невозможное возможным», — сказала она. Команда сдала более 110 тыс. подписей при необходимых 100 тыс., несмотря на то, что глава инициативной группы Сергей Тихановский и многие координаторы сейчас арестованы.

«Я хочу обратиться к сотрудникам правоохранительных органов. Помните, пожалуйста, о совести и чести. Не забывайте, что счастливое будущее Беларуси зависит и от вас в том числе», — отметила потенциальный кандидат в президенты.

Тихановская призвала граждан написать письма заключенным, поддержать их родных и близких морально и материально. «Не забывайте слова моего супруга Сергея Тихановского: только вместе мы можем построить страну для жизни», — подчеркнула она.

Известный видеоблогер, автор популярного youtube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский намеревался баллотироваться в президенты, но во время подачи документов на регистрацию инициативных групп оказался в ИВС. Документы на регистрацию инициативной группы подала его жена, и ее команда была зарегистрирована. 29 мая в Гродно Тихановский вновь был задержан в Гродно после инцидента с милиционерами, один из которых упал. Блогеру предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). С 20 июня Тихановский находится в карцере минского СИЗО № 1.