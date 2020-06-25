Первую Конституцию Украины перевели на белорусский язык

25 июня в Национальной библиотеке Беларуси состоялась презентация первого издания на белорусском языке исторического документа «Договоры и резолюции о правах и свободах войсковых», известного как Конституция Гетмана Украины Пилипа Орлика.

Белорусскоязычное издание Конституции Пилипа Орлика было подготовлено по инициативе Галины Калюжной, председателя Минского общественного общества украинцев в Беларуси, при содействии посольства Украины в Беларуси и Национальной библиотеки. Перевод издания осуществили сотрудники НАН Беларуси.

Конституция Пилипа Орлика является выдающимся исторически-правовым документом. Пилип Орлик родился в деревне Косута (ныне Вилейский район Минской области) 11 (21) октября 1672 года. В селе Косута установлен памятный знак, посвященный Пилипу Орлику. Одна из улиц Вилейки носит его имя. В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения этого выдающегося исторического деятеля.

В презентации издания приняли участие послы Украины Игорь Кизим, Молдовы — Виктор Сорочан (Конституция Орлика была принята в Бендерах, на территории современной Молдовы) и Швеции — Кристина Юханнессон (в Швеции хранится один из оригиналов Конституции Орлика), а также заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский, директор Национальной библиотеки Роман Мотульский и директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович.