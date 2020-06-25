Начальник гомельской милиции извинился перед инвалидами по слуху, которых брутально задержал ОМОН

Начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев извинился перед инвалидами по слуху братьями Андреем и Виталием Больбухами за брутальное задержание омоновцами.

19 июня в Гомеле проходила стихийная акция солидарности. Около пятисот человек стали живой цепью на тротуаре вдоль улицы Советской. Сотрудники ОМОНа задерживали участников акции, в автозак и милицейский автобус попало 11 человек. Среди них были Андрей и Виталий Больбухи.

Видеозапись их задержания вызвала общественный резонанс. Виталий при задержании потерял сознание, ему вызвали скорую помощь и отпустили. Андрея доставили в ИВС, напоминает БелаПАН .

25 июня на предприятие «ВИПРА», где работают братья, приехал начальник УВД, который извинился перед ними. Известно, что это было сделано по приказу министра внутренних дел Юрия Караева.

Как сообщил журналистам председатель Гомельского областного объединения Белорусского общества глухих Евгений Русакевич, начальник УВД отметил в разговоре, что милиция при задержании не учла, что братья тотально глухие, иначе бы их не задерживали.