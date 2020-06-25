Дочь Михаила Ефремова: отец сожалеет и раскаивается

Анна Ефремова рассказала некоторые подробности о настоящем ее отца.

По словам Анны, она общается с отцом, который «держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается».

Она также отметила, что «в бога я не верю, но ваши молитвы отцу передаю. Не верю и в эзотерику – пожалуйста, не предлагайте мне ваши услуги по чтению рук, кармы и натальной карты».

«Аккаунт отца в Инстаграме на данный момент закрыт. Если вы видите, что кто-то выдаёт себя за него – отправляйте жалобы в техподдержку, так как это могут быть вымогатели. Помните только, что есть фан-аккаунты. Паблик в ВК «Свободу Михаилу Ефремову» я осуждаю, так как они заявили, что якобы помогли мне подготовить заявление на журналистов от НТВ, которые меня преследовали. Я с администрацией этого паблика не связывалась и не контактировала, и тем более не контактировала с их несуществующими юристами», написала Анна.