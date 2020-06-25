Под Миорами мужчина на охоте застрелил друга
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Следственным комитетом открыто уголовное производство по факту смерти на охоте.
Как сообщается, накануне вечером 42-летний мужчина по ошибке (заметил движение в кустах и подумал, что это зверь) выстрелил.
«Подбежав, он увидел своего 53-летнего друга с телесными повреждениями, который от полученных повреждений скончался на месте. О произошедшем мужчина сообщил в милицию и ждал их приезда на месте происшествия», — сообщил СК.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности). Санкции данной статьи предусматриваю наказание до трех лет лищшения свободы.