Под Миорами мужчина на охоте застрелил друга

Следственным комитетом открыто уголовное производство по факту смерти на охоте.

Как сообщается, накануне вечером 42-летний мужчина по ошибке (заметил движение в кустах и подумал, что это зверь) выстрелил.

«Подбежав, он увидел своего 53-летнего друга с телесными повреждениями, который от полученных повреждений скончался на месте. О произошедшем мужчина сообщил в милицию и ждал их приезда на месте происшествия», — сообщил СК.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности). Санкции данной статьи предусматриваю наказание до трех лет лищшения свободы.