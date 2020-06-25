Аптеки ADEL и «Добрыя лекi» в Московском и Фрунзенском районах раздают покупателям чистую воду

Аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi» в Московском и Фрунзенском районах Минска раздают бесплатно своим покупателям питьевую бутилированную воду.

Каждому покупателю отдают по две бутылки. Чтобы помочь жителям пострадавших районов, в аптеках была снята с продажи питьевая вода собственной торговой марки ADEL. Весь ее запас доставлен в 29 аптек, расположенных в Малиновке, Сухарево, на Юго-Западе и в других микрорайонах, жители которых столкнулись с проблемами водоснабжения.

Провизоры в аптеках сообщают, что раздача воды покупателям будет проводиться до последней бутылки. Если возникнет необходимость, воду будут привозить из аптек других городов.

Несмотря на то, что аптечные запасы невелики, провизоры наедятся, что смогут хотя бы немного поддержать минчан и их детей, особенно в такую жаркую погоду.